Beşiktaş'ın mucize galibiyeti. Konya'da inanılmaz olay. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Konya deplasmanında nasıl kazandığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın mucize galibiyeti. Konya'da inanılmaz olay. Gürel Yurttaş yazdı

Enteresan.

Hem de çok enteresan.

Bir takım düşünün - ki o takım Beşiktaş - rakip kaleye isabetli tek şut atamadığı ilk yarıyı Konya'da 1-0 önde kapadı.

Peki nasıl oldu, neden oldu?

Konya'da iki takım da iyi başlamadı maça. Konyaspor'da biraz da olsa istek vardı ama bu yetmiyor ki.

2. dakikada Oliveria'nın, 18'de Moreno'nun vuruşlarında Mert'in yerine oynayan Ersin'de kaldı top.

Dediğim gibi; Beşiktaş'ta Şenol Güneş farklı deplasman yenilgilerinin ardından bu kez kadroda değişiklikler yapmıştı ama takımda işlemeyen bir çark vardı. Hücuma hızlı ve etkili çıkamıyordu. Topu çok geveliyor, çabuk oynayamıyordu.

Tam bunları derken Beşiktaş, rakip kaleye isabetli tek şut atamadığı 45 dakikanın uzatma anlarında yine şut atmadan öne geçti iyi mi!

45+1. dakikada Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.

Konyasporlular da şaşkındı. Sanırım Beşiktaşlılar da beklemiyordu bunu. İlk yarı böyle tamamlandı.

İkinci yarıda acaba ne olacak diye beklerken... Konyasporlu Oğulcan yetişti imdadına Beşiktaş'ın. 54. dakikada hücuma çıkan Aboubakar'ı çekerek durdurdu arkasında. Faul ve sarı kart. Hakem düdüğü çaldığı anda sinirlenip bir de topa vurmaz mı? Al sana ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Aynı saniyede 2 sarı kart ve kırmızı kartla tarihe geçti; kolay kolay unutulmaz bu.

Bundan sonra Beşiktaş rahatladı tabi biraz dana. 58'de Rashica'nın yerine Ghezzal, Masuaku'nun yerine de Demir Tıknaz girdi.

62'de de Beşiktaş'ın kaleyi tutan ilk şutunda Aboubakar durumu 2-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını ceza alanı içinde alan Aboubakar, önündeki rakiplerini sıraya dizdikten sonra nefis bir şutla fileleri havalandırdı.

Konyaspor açısından işler iyi gitmiyordu. 65'te iki oyuncu birden değiştirdiler. Oliveira'nın yerine Emre Gedikli, Soner Dikmen'in yerine de Alexandru Cicaldau girdi. Sahi; Alexandru Cicaldau neden yedekti ki?

76'de Şenol Güneş de iki değişiklik yaptı. Amir'in yerine Chamberlein girdi. Muleka'nın yerine de Cenk Tosun. Sonra da Onur'u gördük oyunda.

Sonuçta sunu söylemeliyim. Beşiktaş kötü bir dönemden geçiyor. Bundan önceki iki deplasmanda 7 gol yemişti. Bu kez kazandı Konya'da. Ama bu düzeldiği anlamına gelmiyor. Büyük bir takım 45 dakikayı kaleye tek şut atmadan tamamlar mı?

Yahu arkadaş 10 kişi kalan rakibine karşı daha etkili olmaz mı? Mucize bir galibiyettir bu bana göre. Kaleye tek şut isabet ettiremeden ilk yarıyı önde bitirmek bile inanılmaz bir olaydır. Piyangodur bu.

Bu galibiyet göz boyamasın. Kimseyi de kandırmasın!

Kazanırken de hatalarını görmektir maharet. Şenol Hoca çaresini arasın.

Konyaspor'da ise eksikleri yazsan destan olur.

Futbol şehri neden bu halde sorumluları şöyle bir baksın; biz nerede hata yapıyoruz diye.

İlgili Haberler
Büyükekşi'nin asıl hedefi bakın neymiş? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş nasıl bu hale geldi? Kim verecek bunun hesabını? Yazıklar olsun! Gürel Yurttaş yazdı
Rahmi Koç'un Beşiktaş'a gönderdiği mektubu yıllar sonra Gürel Yurttaş ortaya çıkardı. Koç yine Beşiktaş'ı kurtardı
Resmen hakaret etti. Mehmet Büyükekşi ayağına sıktı. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi'nin mumu bu kadar yandı. TFF'ye ayak oyunları yakışıyor mu? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş Trabzon'da yenilmedi Şenol Güneş yenildi. Neden yaptın bunu hocam. Gürel Yurttaş yazdı
Atatürk'ün kızlarının her smacı onların kafalarına çivi gibi iniyor. Gürel Yurttaş yazdı
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
THY'den yolculara 'uçuşları kontrol edin' uyarısı Gündem
THY'den yolculara 'uçuşları kontrol edin' uyarısı
CHP’de değişim rüzgarı şiddetli esiyor. Kongrelerde ‘değişim’ diyen iller belli oldu Gündem
CHP’de değişim rüzgarı şiddetli esiyor. Kongrelerde ‘değişim’ diyen iller belli oldu
Ordu’da otomobil uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı Gündem
Ordu’da otomobil uçurumdan kumsala düştü: 4 yaralı
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını kınadı Dünya
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını kınadı
Yozgat’ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı Gündem
Yozgat’ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Balotelli böyle istedi! Adana Demirspor'un galibiyetinde Yusuf Sarı kariyerinde bir ilki yaşadı Spor
Balotelli böyle istedi! Adana Demirspor'un galibiyetinde Yusuf Sarı kariyerinde bir ilki yaşadı
Yozgat’ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerini su bastı Gündem
Yozgat’ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerini su bastı