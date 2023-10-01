Beşiktaş'ın mucize galibiyeti. Konya'da inanılmaz olay. Gürel Yurttaş yazdı

Enteresan.

Hem de çok enteresan.

Bir takım düşünün - ki o takım Beşiktaş - rakip kaleye isabetli tek şut atamadığı ilk yarıyı Konya'da 1-0 önde kapadı.

Peki nasıl oldu, neden oldu?

Konya'da iki takım da iyi başlamadı maça. Konyaspor'da biraz da olsa istek vardı ama bu yetmiyor ki.

2. dakikada Oliveria'nın, 18'de Moreno'nun vuruşlarında Mert'in yerine oynayan Ersin'de kaldı top.

Dediğim gibi; Beşiktaş'ta Şenol Güneş farklı deplasman yenilgilerinin ardından bu kez kadroda değişiklikler yapmıştı ama takımda işlemeyen bir çark vardı. Hücuma hızlı ve etkili çıkamıyordu. Topu çok geveliyor, çabuk oynayamıyordu.

Tam bunları derken Beşiktaş, rakip kaleye isabetli tek şut atamadığı 45 dakikanın uzatma anlarında yine şut atmadan öne geçti iyi mi!

45+1. dakikada Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.

Konyasporlular da şaşkındı. Sanırım Beşiktaşlılar da beklemiyordu bunu. İlk yarı böyle tamamlandı.

İkinci yarıda acaba ne olacak diye beklerken... Konyasporlu Oğulcan yetişti imdadına Beşiktaş'ın. 54. dakikada hücuma çıkan Aboubakar'ı çekerek durdurdu arkasında. Faul ve sarı kart. Hakem düdüğü çaldığı anda sinirlenip bir de topa vurmaz mı? Al sana ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Aynı saniyede 2 sarı kart ve kırmızı kartla tarihe geçti; kolay kolay unutulmaz bu.

Bundan sonra Beşiktaş rahatladı tabi biraz dana. 58'de Rashica'nın yerine Ghezzal, Masuaku'nun yerine de Demir Tıknaz girdi.

62'de de Beşiktaş'ın kaleyi tutan ilk şutunda Aboubakar durumu 2-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını ceza alanı içinde alan Aboubakar, önündeki rakiplerini sıraya dizdikten sonra nefis bir şutla fileleri havalandırdı.

Konyaspor açısından işler iyi gitmiyordu. 65'te iki oyuncu birden değiştirdiler. Oliveira'nın yerine Emre Gedikli, Soner Dikmen'in yerine de Alexandru Cicaldau girdi. Sahi; Alexandru Cicaldau neden yedekti ki?

76'de Şenol Güneş de iki değişiklik yaptı. Amir'in yerine Chamberlein girdi. Muleka'nın yerine de Cenk Tosun. Sonra da Onur'u gördük oyunda.

Sonuçta sunu söylemeliyim. Beşiktaş kötü bir dönemden geçiyor. Bundan önceki iki deplasmanda 7 gol yemişti. Bu kez kazandı Konya'da. Ama bu düzeldiği anlamına gelmiyor. Büyük bir takım 45 dakikayı kaleye tek şut atmadan tamamlar mı?

Yahu arkadaş 10 kişi kalan rakibine karşı daha etkili olmaz mı? Mucize bir galibiyettir bu bana göre. Kaleye tek şut isabet ettiremeden ilk yarıyı önde bitirmek bile inanılmaz bir olaydır. Piyangodur bu.

Bu galibiyet göz boyamasın. Kimseyi de kandırmasın!

Kazanırken de hatalarını görmektir maharet. Şenol Hoca çaresini arasın.

Konyaspor'da ise eksikleri yazsan destan olur.

Futbol şehri neden bu halde sorumluları şöyle bir baksın; biz nerede hata yapıyoruz diye.