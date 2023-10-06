Beşiktaş'ın sonunu gösteren fotoğraf: Parmak salladıktan hemen sonra

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano’yu konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan siyah beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜKEKŞİ’YE TEPKİ

Müsabakayı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de protokol tribününden takip etti.

Mücadelenin ilk devresinin sonuna doğru tribünler, TFF Başkanı Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratlar ve protestoda bulundu.

Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tepkisinin ardından Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

ÇEBİ’YE PARMAK SALLADI

TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken sinirli olduğu ve Beşiktaş Başkanı Çebi’ye parmak salladığı görüldü.

Çebi'ye dönerek, “Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz” dediği öne sürülen Büyükekşi’nin, Beşiktaş tribünlerine el kol hareketleri yaptığı görüntülendi.

Öte yandan söz konusu olayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanında yaşanmış olması da dikkat çekti.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin, Beşiktaş Başkanı Çebi’ye parmak salladığı anlarda Bakan Bak’ın tepkisiz kaldığı gözlemlendi.

HER ŞEY MASAYA YUMRUKLA BAŞLADI

Beşiktaş ile Mehmet Büyükekşi'nin yıldızı ilk günden beri bir türlü barışmadı.

Göreve ilk geldiği günlerde Büyükekşi, Beşiktaş yönetiminin hakemlere yönelik eleştirilerine tepki gösterirken masaya yumruğunu vurmuş ve bu camiada büyük tepki çekmişti.

Büyükekşi, hareketinin siyah-beyazlı kulübe yönelik olmadığını söylese de ne camiayı ne de taraftarları ikna edemedi.

Devam eden süreçte Beşiktaş'ın hakemlere ve futbol yönetimine dair eleştirilerine TFF'nin cevaplar vermesi ilişkiyi daha da gerdi.

Yine Beşiktaş'ın bazı hakem hataları nedeniyle maç tekrarları istemesine TFF'nin olumsuz yanıt vermesi de tarafların bağlarını zayıflattı.

SEZONUN İLK MAÇINDA DA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Beşiktaş tribünleri geçen sezon da zaman zaman TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermişti.

Bu sezon siyah-beyazlı ekibini Avrupa arenasında oynadığı ilk karşılaşma olan Tirana maçında da taraftarlar Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratta bulunmuştu.

Büyükekşi’nin, bir toplantıda küfürlerin organize olduğunu söyleyerek bu durumdan Ahmet Nur Çebi'yi sorumlu tuttuğu öne sürülmüştü.