Beşiktaş'ın ilk transferi açıklandı. Fransızlar duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Fransız basınından çarpıcı bir haber geldi.

L'Equipe'teki habere göre; siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Kamerunlu orta saha Jean Onana ile anlaştı.

23 yaşındaki oyuncunun vatandaşı Aboubakar'ın da formasını giymesi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği, ayrıca sık sık yedek kaldığı için Lens'den ayrılmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Lens Kulübü ile de anlaşma sağlaması halinde transferi bitireceği belirtildi.

Onana, Bordeaux'tan transfer olduğu Lens'te geçen sezon 26 maçta forma giydi. Kamerunlu oyuncu defansif orta saha olarak görev yapıyor.