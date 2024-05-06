Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Canlı hayvan ithalatında acı bir rekora koşuyoruz!

1 kilo kıymanın kilosunun 660 liraya yükseldiğine dikkat çeken CHP’li Bakırlıoğlu, 2024’ün ilk üç ayındaki ithal et rakamları için “12 ayın sonunda yeni bir rekor gelebilir. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Dar gelirli eti unuttu” değerlendirmesini yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AKP iktidarının et ihtiyacı için canlı hayvan ithal etmesini çarpıcı sözlerle eleştirdi. 2018 yılında canlı hayvan ve et ithalatında rekor kırıldığını hatırlatan Bakırlıoğlu, “O dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ‘paramız var ki alıyoruz’ demişti. Rekorların kırıldığı 2018 yılında canlı hayvan ithalatı 1 milyar 767 milyon dolar, et ve et ürünleri ithalatı ise 325 milyondu. Zaman içerisinde canlı hayvan ve et ithalatı düştü. Öyle ki 2022 yılı canlı hayvan ithalatı 180 milyon dolara, et ve et ürünleri ithalatı ise 145 milyon dolara gerilemişti” dedi.

2023 yılında işin içinden çıkamayan iktidarın tekrar ithalat silahına sarıldığını belirten Bakırlıoğlu, 2023 yılı canlı hayvan ithalatının bir önceki yıla göre 7 kat artarak 1 milyar 195 milyon dolarla rekoru zorladığına dikkat çekti. “2024 yılında yeni rekor mu geliyor” diye soran Bakırlıoğlu, 2024 yılı ilk üç ay ithalat rakamlarındaki vahamete dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, “Bu yılın rakamlarına baktığımızda yeni rekorların geleceğini üzülerek görüyoruz. 2024 ile 2023 yılı İlk üç ay rakamlarını kıyasladığımız zaman 2023 yılı ocak-mart dönemi 166 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildiğini ancak 2024 aynı dönemde 173 milyon dolara çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Et ve et ürünleri ithalatında da rakamların içler acısı olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında 30 milyon dolar, yılın tamamında 363 milyon et ithalatı yapılmışken 2024 yılı ocak-mart et ithalatı rakamlarının 144.5 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Sadece mart ayı ithalatının 77 milyon dolar olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “2022 yılının tamamında 145 milyon dolarlık et ithalatı yapıldığı göz önüne alındığında 2024 yılında et ithalatının tarihi rekoru kıracağından şüphe yok” dedi.

CHP’li Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL’ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL’ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi.”

(ANKA)