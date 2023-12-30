Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar

Beşiktaş'ın teknik direktörünün belli olduğu ileri sürüldü.

Siyah beyazlıların Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Genesio ile son görüşmeyi Başkan Hasan Arat'ın yaptığı, sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı ifade edildi.

Genesio'nun 3 gün sonra İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BRUNO GENESIO KİMDİR?

1 Eylül 1966 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde doğdu.

Lyon, Nice ve Martigues takımlarında futbol oynadı.

2007-2015 yılları arasında Lyon'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. 2015-2019 yılları arasında ise Lyon'un teknik direktörlüğünü yaptı. Lyon onun yönetiminde ligi ilk 3'te tamamlarken, Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadı.

Çin'in Beijing Gouan takımında 2 yıl görev yaptı.

2021-2023 yılları arasında da Rennes takımının teknik direktörü oldu. Rennes'i Avrupa kupalarına taşımayı başardı.



