Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Fransızlar açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Fransızlar açıkladı
Beşiktaş, Fransa'dan Bruno Genesio ile görüştü ve birlikte çalışma konusunda anlaştı. Haberi Fransız basını duyurdu.

Siyah Beyazlı ekip birkaç gün içinde Genesio'yu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Yeni teknik direktör arayışına devam eden Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız basını Beşiktaş’ın Bruno Genesio ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

aa.jpg

Haberde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile teknik direktör Genesio’nun, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşme imzalaması ve sözleşmeyi bir yıl daha uzatma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Fransa'nın teknik direktörü Bruno Genesio ile önemli konuları konuşmak üzere Monako'ya gidecek.

Beşiktaş, Genesio'yu bir an önce İstanbul'a getirmek istiyor.

Siyah beyazlılarda hedef 5 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörle çıkmak.

Bruno Genesio işinde farklı ekiplerde görev aldı. Önce Lyon'da çalıştı, sonra Pekin Guoan'a gitti ve son olarak Rennes'te görev yaptı..

İlgili Haberler
Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışına girdi! Arsenal'in yıldızına talip
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Son Haberler
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı Gündem
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü Otomotiv
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı Dünya
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar Sağlık
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı Spor
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu Ekonomi
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi? Keşfet
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?