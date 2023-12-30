Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Fransızlar açıkladı

Siyah Beyazlı ekip birkaç gün içinde Genesio'yu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Yeni teknik direktör arayışına devam eden Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız basını Beşiktaş’ın Bruno Genesio ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile teknik direktör Genesio’nun, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşme imzalaması ve sözleşmeyi bir yıl daha uzatma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Fransa'nın teknik direktörü Bruno Genesio ile önemli konuları konuşmak üzere Monako'ya gidecek.

Beşiktaş, Genesio'yu bir an önce İstanbul'a getirmek istiyor.

Siyah beyazlılarda hedef 5 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörle çıkmak.

Bruno Genesio işinde farklı ekiplerde görev aldı. Önce Lyon'da çalıştı, sonra Pekin Guoan'a gitti ve son olarak Rennes'te görev yaptı..