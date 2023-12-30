Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışına girdi! Arsenal'in yıldızına talip

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışına girdi! Arsenal'in yıldızına talip
Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor, Arsenal'in 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Cedric Soares ile ilgileniyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; İki takım, Arsenal'de bu sezon 3 maçta forma giyebilen

32 yaşındaki sağ bek Cedric Soares'i transfer etmek istiyor.

Ayrıca haberin devamında, Portekizli yıldızın La Liga ekibi Villarreal tarafından da takip edildiği yazıldı.

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7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Soares, 2015 yılında Sporting Lizbon'dan 7 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer oldu.

İngiliz ekibi ile 138 maça çıkan Portekizli, 3 gol atarken 11 asist yaptı.

Cedric Soares, ayrıca Inter ve Arsenal'de kiralık oynarken Southampton ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Londra ekibine transfer oldu.

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