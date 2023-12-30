Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışına girdi! Arsenal'in yıldızına talip

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; İki takım, Arsenal'de bu sezon 3 maçta forma giyebilen
32 yaşındaki sağ bek Cedric Soares'i transfer etmek istiyor.
Ayrıca haberin devamında, Portekizli yıldızın La Liga ekibi Villarreal tarafından da takip edildiği yazıldı.
7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Soares, 2015 yılında Sporting Lizbon'dan 7 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer oldu.
İngiliz ekibi ile 138 maça çıkan Portekizli, 3 gol atarken 11 asist yaptı.
Cedric Soares, ayrıca Inter ve Arsenal'de kiralık oynarken Southampton ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Londra ekibine transfer oldu.
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