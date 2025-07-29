Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten flaş hamle!

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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten flaş hamle!

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı David Jurasek, Shakhtar Donetsk maçının ardından eleştirilerden nasibinin almıştı. Yıldız oyuncu, tepkilerine ardından beklenmedik bir karar aldı.

Beşiktaş'ın kısa süre önce renklerine bağladığı David Jurasek, dikkat çeken bir karara imza attı. Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.

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Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ta Keny Arroyo da kısa süre önce Instagram hesabından siyah-beyazlı takıma dair görüntüleri kaldırmıştı.

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