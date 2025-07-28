Süper Lig'de ortalık yıkılacak! Fatih Terim ezeli rakip ile görüşmelere başladı: Galatasaraylılara şok

Kaynak: Akşam
Süper Lig'de ortalık yıkılacak! Fatih Terim ezeli rakip ile görüşmelere başladı: Galatasaraylılara şok

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı. Katar ekipleri ile görüştüğü haberleri basına yansıyan Fatih Terim'in yeniden Süper Lig'de görev yapabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'tan ayrılan Fatih Terim için flaş bir gelişme yaşandı. Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması beklenirken Norveçli teknik adamın yerine Fatih Terim'in adı gündeme geldi.

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BEŞİKTAŞ'TAN FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Akşam'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı. Geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, eleştirilerin hedefi oldu. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in ismi gündeme geldi. Hatta siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın Terim ile temas kurduğu iddiası büyük yankı uyandırdı.

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EN SON AL SHABAB'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Geçen sezonun ortalarında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, bu imzayla büyük ses getirmilti. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sezonun bitimiyle ise takımdan ayrılmıştı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı.

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