Beşiktaş-Kasımpaşa: 11'ler belli oldu. Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu maçta Redmond'u ilk 11'e koydu. Redmond genellikle yedek kalıyordu.
İki takımın sahaya şu 11'leriyle çıkacakları açıklandı:
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic.
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