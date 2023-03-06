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Başakşehir'den 'Hükümet istifa' önlemi: Beşiktaşlılar gelmesin

Kayserispor'un Fenerbahçe taraftarı için yaptığı 'yasak başvurusunun' kabul edilmesinin ardından bir hamle de Başakşehir'den geldi. "Hükümet istifa" tezahüratlarından çekinen Başakşehir hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçında Siyah - Beyazlı taraftarların maça gelmemesi için başvuru yaptı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 13:54
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Beşiktaşlılar gelmesin: Başakşehir'den 'Hükümet istifa' önlemi

Başakşehir'den 'Hükümet istifa' önlemi: Beşiktaşlılar gelmesin
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Kayserispor’dan sonra bu kez de Başakşehir hafta sonunda oynanacak maçta Beşiktaş seyircisinin Fatih Terim stadında oynanacak maçta tribünlerdeki yerini almaması için başvuru yaptı.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu maçla ilgili bugün ya da Salı günü bir görüşme yapacak. Maça Beşiktaş taraftarının gelip gelmeyeceğine karar verecek.

Fotospor'un haberine göre Başakşehir’in yaptığı başvuruda siyah-beyazlı tribünleri attığı siyasi sloganların ve Ankaragücü oyuncularına karşı sahaya atılan yabancı maddeler örnek gösterildi. Geçen hafta Kayserispor benzer bir başvuru yaptı.

Mahkeme kararıyla Fenerbahçe taraftarı Kayseri’de oynanan maça alınmadı. Geçen hafta Antalyaspor maçında edilen küfürler ve sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden PFDK’ya sevk edilen Beşiktaş, Ankaragücü maçından da PFDK’ya verilmesi bekleniyor.

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