Erdoğan siyasetten uzak durduğu için Galatasaray’a teşekkür etti: Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye yönelik fotoğraflar ve bazı açıklamalar kamuoyu ile paylaşılırken Erdoğan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'ne özel olarak teşekkürde bulunduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"GALATASARAY'IN SİYASETİ SAHADA TUTMASINI TAKDİR EDİYORUM"

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" sloganları, siyaset ve futbol kulüplerini karşı karşıya getirirken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, söz konusu sloganlar için "Taraftarın ‘yönetim istifa’ demesiyle ‘hükümet istifa’ demesi arasında benim için bir fark yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu taraftar protestolarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de sert tepki gelirken, Erdoğan dün yapılan görüşmede Galatasaray'a özel bir teşekkürde bulundu.

"BU TAVRINIZI GELECEK YIL DA SÜRDÜRMENİZİ BEKLİYORUM"

Erdoğan'ın, “Galatasaray’ın siyaseti sahanın dışında tutmasını takdir ediyorum! Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.