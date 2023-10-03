Beşiktaşlıları Allah demeden dövmeleri tepki topladı. Konya maçında taraftara polisten coplu dayak

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Maçı Siyah Beyazlılar 2-0 kazandı.

Saat 19.00’da başlayan karşılaşma öncesi tribün girişlerinde istenmeyen bazı olaylar meydana geldi. İddialara göre, bazı Beşiktaş taraftarı ile polisler kısa süreli tartışma yaşadılar.

Ardından polisler, bir taraftara şiddet uyguladı ve silah çekti.

Polislerin taraftara acımasızca vurması sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Öte yandan Beşiktaş'tan tepki gecikmedi.

Yapılan açıklamada "Tek amacı futbol A takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez" denildi.

Konya Valiliği konuyla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.