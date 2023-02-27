﻿Şenol Güneş maçtan sonra ayrılacak 2 futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra ayrılacakları oyuncuları açıkladı

Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin N'Koudou ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu. Gitme durumu var. Buna kendi karar verecek." diye konuştu.

İkinci yarının başında oyundan çıkardığı Dele Alli'den istedikleri verimi alamadıklarını belirten Güneş, "Dele Alli düşündüğümüz verimi katmadı. Son 2 hazırlık maçında olumlu işler yapıyordu. Asist yapmada ve gol atmada sıkıntıları var. İyi ya da kötü de oynasa sene sonunda gitme olasılığı yüksek olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı

Son olarak ilk kez A takım forması giyen 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un yetenekli bir oyuncu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "İnşallah gelecekte iyi olur. Sahada da bizi yanıltmadı. Daha iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. Çalışkan ve yetenekleri olan bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.