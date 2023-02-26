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Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran

Korneri vermedi bir de sarı kart gösterdi. Beşiktaş Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:42
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Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran. Korneri vermedi bir de sarı kart gösterdi. Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi

Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
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Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Mücadelenin 57. dakikasında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Redmond ceza sahasından kaleye şut çekti. Top yandan dışarıya çıktı.

Redmond, hakeme Antalyasporlu oyuncuya çarptığını iddia ederek hakeme korner itirazında bulundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, yoğun itirazdan dolayı Redmond'a sarı kart gösterdi.

HÜKÜMET İSTİFA SESLER MAÇA DAMGA VURDU
Beşiktaş taraftarı, tribünden 'Hükümet istifa' tezahüratında bulundu. 

Sık sık tezahürat yapan taraftar, maça damga vurdu.

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