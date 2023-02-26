Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:42

Son Güncelleme: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:08 Takip Et

Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran. Korneri vermedi bir de sarı kart gösterdi. Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi