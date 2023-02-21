Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Daha sonra Arsenal'e dönen Elneny'nin ismi sık sık Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.

Arsenal, Mısırlı yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı. Elneny, imzayı attı.

Mohamed Elneny "Çok mutluyum. Kulübü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Burada olduğum her gün, en iyisi olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2016'dan beri bu muhteşem kulübü temsil etmek benim için gurur verici. Şu anda kadromuzda sahip olduğumuz ruh ve birliktelik çok olumlu" ifadelerini kullandı.