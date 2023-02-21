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Elneny imzayı attı

Beşiktaş'ta 2020-2021 sezonunda kiralık olarak forma giyen, daha sonra da adı sık sık Türk takımlarıyla gündeme gelen Elneny yeni sözleşme imzaladı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:01
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Beşiktaş'ta 2020-2021 sezonunda oynayan Elneny'den imza

Elneny imzayı attı
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Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Daha sonra Arsenal'e dönen Elneny'nin ismi sık sık Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.

Arsenal, Mısırlı yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı. Elneny, imzayı attı.

Mohamed Elneny "Çok mutluyum. Kulübü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Burada olduğum her gün, en iyisi olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2016'dan beri bu muhteşem kulübü temsil etmek benim için gurur verici. Şu anda kadromuzda sahip olduğumuz ruh ve birliktelik çok olumlu" ifadelerini kullandı.

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