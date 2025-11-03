Beşiktaş Kulübü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, genel müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil AYGÜL ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın AYGÜL'e şirketimize katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."