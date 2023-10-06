Beşiktaş'ta başkan adayları belli olmaya başladı. Şimdiden 6 kişinin ismi öne sızdırıldı

Beşiktaş'ın Lugano yenilgisi sonrası Siyah Beyazlılar'da kazan kaynadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından yönetim de olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Sosyal medyada ve kamuoyunda başkan adaylarının kim olacağı konuşulurken gazeteci Candaş Tolga Işık'ın yaptığı paylaşım gündem oldu.

Yaptığı paylaşımda "Ahmet Nur Çebi adaylığıyla ilgili kararını vermedi. Şayet Başkan aday olmazsa Asbaşkan Emre Kocadağ aday olacak. Bununla birlikte Hasan Arat'ın adaylığı kesin. Ayrıca Tevfik Yamantürk, Mesut Urgancılar ve Yıldırım Demirören de adaylığı gündemde olan isimler" yazısını paylaştı.