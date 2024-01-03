Beşiktaş’ta broşür dağıtan İYİ Partili gençler gözaltına alındı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde üzerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşür dağıtan İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel gözaltına alındı.

İYİ Partili gençlerin dağıttığı broşürde, "Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazdığı görüldü.

Gençlerden Oğuz Talha Uz'un İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, Baturalp Akalın'ın ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Tolga Akalın’ın oğlu olduğu anlaşıldı.

AKŞENER: TÜRKSÜZ TÜRKİYE HAYAL EDENLER BU GECE DE İŞ BAŞINDA

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gözaltı kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akşener, “#TürkGençleriniSusturamazsınız” hashtagine de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında…

İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor.

Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum.

Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki;

Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var!”