Beşiktaş yeni forvetini resmen açıkladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Karadağ doğumlu (2.10m) Marko Simonovic’i transfer etti.

SON OLARAK KIZILYILDIZ'DA OYNAMIŞTI

Simonovic, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor. Simonovic, en son Kızılyıldız’da forma giymişti. Simonovic, 2020 yılında Chicago Bulls tarafından 2. turda 44. sırada seçilmişti.

İSTATİSTİKLERİ

Simonovic, 2021-2022 sezonunda Chicago Bulls’da 9 maç oynadı. Sonra NBA G League takımı Windy City Bulls’a gitti. G League’de 34 maçta 16.7 sayı, 9.5 ribaund ve 2.6 asist ortalaması yakaladı. Simonovic, 2022-2023 sezonunda da Windy City Bulls’da kaldı.

G League’de 42 maçta 14.8 sayı, 9.9 ribaund ve 1.9 asist ortalaması tutturdu. Simonovic, geçen sezon Kızılyıldız’da oynadı. Euroleague’de 11 maçta 2.8 sayı, 1.5 ribaund ortalaması elde etti. ABA Ligi’nde 11 maçta 6.1 sayı, 3.9 ribaund ortalaması vardı.