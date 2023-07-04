Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Kristoffer Velde

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Polonya'nın Lech Poznan kulübünde forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde için girişimler başladı.

Habere göre 23 yaşındaki Norveçli oyuncu için teklif yapıldı.

Norveçli kanat oyuncusu, geçen sezon 48 maçta 16 gol atarken, 7 asist yaptı.

Fanatik'teki habere göre Lech Poznan Sözcüsü Maciej Henszel ise çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kristoffer Velde'ye çok fazla ilgi ve teklif var, ancak hepsi Lech tarafından reddedildi. Kulüp bu transfer döneminde Norveçli oyuncuyu satmakla ilgilenmiyor. Bu konuyu en erken bir yıl içinde ele alabiliriz, burada başarılı bir sezon daha geçirdikten sonra!" ifadelerini kullandı.



