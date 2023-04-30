Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisine saatler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Günaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve kararını açıkladığı öğrenildi.

Güneş'in futbolcularından ofans ağırlıklı bir oyun istediği ve galibiyetten başka bir sonuç düşünmemelerini talep ettiği belirtildi.

Buna göre siyah beyazlı takım maça baskılı başlayacak. Güneş'in "Rakibimizin oyun kurmasına izin vermemeliyiz" dediği ve orta sahada pres istediği ifade edildi.

Kanat akınlarının da önemli olduğunu vurgulayan Güneş'in Redmond'tan içeri kat ederek kaleyi gördüğü anda şut çekmesini istediği, Aboubakar'dan da bu futbolcuya alan açması direktifini verdiği belirtildi.

Güneş'in "Şansımız az olsa da şampiyonluk umudumuz var. Bu maçtan alacağımız bir galibiyet çok şeyi değiştirebilir" dediği de bildirildi.

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