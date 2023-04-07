﻿Flaş Gedson Fernandes gelişmesi

Beşiktaş'ın orta sahadaki başarılı ismi Gedson Fernandes'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen hafta İtalya'nın Lazio takımının istediği ileri sürülen Fernandes'e bu kez de İngiltere'nin Cyrstal Palace takımından teklif geldiği belirtildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Premier Lig kulübü Gedson için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Crystal Palace'ın 2026'şa kadar sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha oyuncusu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Siyah beyazlı kulübün teklife henüz cevap vermediği, teknik direktör Şenol Güneş'in kararına göre hareket edileceği ifade edildi.