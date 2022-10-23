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Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!

İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsünün motor kısmı tutuşarak yanmaya başladı. Alevler hızla büyürken, yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:52
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev alev yandı!

Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev aldı!
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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