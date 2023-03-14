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N'Koudou tam tersini yapınca kendini yaktı

Beşiktaş'ta sezon başında kritik anlarda sahne alıp skora katkı veren Kevin N'Koudou'nun bir anda kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:42
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Beşiktaş'ta N'Koudou kendini böyle bitirdi

N'Koudou tam tersini yapınca kendini yaktı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli sol kanat oyuncusu ile iki kez özel görüşme yapıp gereksiz çalıma kaçmadan ceza alanına girip orta yapmasını istedi.

Ancak N'Koudou, maçlarda tam tersini yaptı. Genelde orta yerine kaleye şut ve çalım denemelerinde bulundu.
Fanatik'in haberine göre buna sinirlenen Güneş, üçüncü görüşmeyi yardımcısı Bayram Bektaş'a yaptırttı. Fransızca bilen Bektaş, bire bir konuşup durumu açıkladı. Kulüp bulup ayrılmasını aksi takdirde kadroda yer almayacağını iletti. Karagümrük'lü Borini ile takası kabul etmeyen futbolcu, Adana Demirspor ile de anlaşma sağlamayıp takımda kalma kararı aldı ve yine Güneş'in istediğini yapmadı ve sonrasında kadro dışı bırakıldı. 

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