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Beşiktaş'a Relvas'tan olumsuz haber

Siyah beyazlı ekibe Portekiz'den olumsuz haber geldi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:51
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Beşiktaş'ta Portimonense forması giyen Relvas'tan olumsuz haber

Beşiktaş'a Relvas'tan olumsuz haber
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Portekiz Portimonense kulübü  23 yaşındaki defans oyuncu Filipe Relvas için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

O JOGO yayın organı, sürece yakın bir sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Portimonense yönetiminin Relvas'ı sezon sonunda minimum 20 milyon euroya satabileceğine inandığını belirtti ve bu nedenle Wolsburg'un teklifini de geri çevirdiğini yazdı. 

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