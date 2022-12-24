Beşiktaş'a Relvas'tan olumsuz haber

Portekiz Portimonense kulübü 23 yaşındaki defans oyuncu Filipe Relvas için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

O JOGO yayın organı, sürece yakın bir sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Portimonense yönetiminin Relvas'ı sezon sonunda minimum 20 milyon euroya satabileceğine inandığını belirtti ve bu nedenle Wolsburg'un teklifini de geri çevirdiğini yazdı.