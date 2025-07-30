Beşiktaş'ta rota Ada! Gedson Fernandes yerine o gelecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta rota Ada! Gedson Fernandes yerine o gelecek

Gedson Fernandes ile yolarını ayıran Beşiktaş, bu bolgedeki boşluğu çabuk dolduruyor. Kara Kartal, Portekizli yıldızın alternatifini İngiltere'de buldu.

Bir yandan kadrosunu güçlendiren, diğer taraftan ise kullanılmayan isimleri göndermeye çalışan Beşiktaş'ta artık ilk hedef orta saha. Kulüp tarihinin en pahalı orta saha transferini yapan ve Süper Lig tarihinde de şu anda en üst sırada olan Orkun Kökçü ile birlikte Rafa Silva'yı da kullanmak isteyen Solskjaer, bu bölgede güçlü fiziği olan, dinamik ve temaslı oyuna yatkın bir orta saha istiyor.

Yönetim de Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası listesindeki isimlerle son kez masaya oturarak orta alandaki eksikliği hemen giderme kararı aldı.

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İngiliz basını, bu konuda Guido Rodriguez iddiasını ortaya atarken 2027 sezonu sonuna kadar West Ham ile kontratı bulunan Arjantinli oyuncunun kiralanma ihtimali yüksek görülüyor.

Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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