Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı

"Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü" misali gelişmeler var.

Bu da nereden çıktı demeyin!

Beşiktaş.. Daha geçtiğimiz gün, Tüpraş ile sponsorluk anlaşması yapıldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu oldu.

iyi de oldu. Yıllık 8.5 milyon dolar hiç fena değil. 45 milyon lira üstünde de KDV farkı var.

Neyse konumuz bu değil.

Şöyle biraz kulak kabartalım dedik.

Oynanan futbol ve alınan sonuçlar malum.

Yönetim kapalı kapılar ardından neleri konuşuyor?

Bırakıp gitmeyi mi? Teknik ekip değişimi de olabilir. Veya kadro dışılar. Ya da hiç biri..

Çebi yönetimi içinde her nedendir bilinmez; Sergen Hoca gündemde.

Beşiktaş’ın dışında, ama aslında içinde.

Şöyle ki, "Trabzonspor olası hoca değişimi için ilk tercihi Sergen Yalçın kararı almış."

Allah, Allah. Diyelim ki öyle Beşiktaş ile ne alakası olabilir..

İşte işin sırrı:

Bir yönetici atılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek.

"Eee bizim içinde aynı isim söz konusu değil mi? Galatasaray maçına kadar yine puan kaybımız olur, derbiyi de kaybedersek.."

Herkes birbirine bakıyor. Kimi sessizce devam etmesini bekliyor. Biri de susturmak için, “Şimdi sırası değil. Başkan yönetime getirirse karar verilir” yaklaşımı ile ölü toprağı atıyor!

Konuşmalar her ne karar şahsi olsa da durum çok net. Şenol Güneş'in ayrılık konusu var. Hatta bırakın ayrılmasını yerine kimin geçeceği tartışılıyor.

Sergen hoca gitti, Güneş geldi. Bu kez iş terse dönecek gibi. Yerli isimler arasında da zaten tek bu değişim hor görülmez. Gerisi kesmez!..

Peki, neler yaşandı da, iş buralara geldi? Teknik heyet ve oyuncular paralarını zamanında alıyorlar. Hocanın istediği yerlere transferler yapıldı.

Açıklayalım; takıntı.

Evet, evet Güneş’in oyuncu takıntıları bitmez, tükenmez.

Nedendir bilinmez. Hep böyle.

Talisca, Mario Gomez, Weghorst bile takıma kolay kolay giremedi.

Hatırlayın.

Rebiç, Amartey, Onana ne ki!

Yine aynı ekibe kulak verelim mi?

Verelim.

‘Premier ligden stoper aldık, kenarda. Stoper olmayan Necip içerde. Yorgun Amir sahada, dinç Onana kenarda. Dağınık Muleka hamle ismi, Rebiç küstürüldü…

Eleştiriler, hep hocaya.

Bu da yetmiyor. Tam gaz yola devam..

"Teknik ekip takımı fizik ve kafa olarak iyi hazırlayamıyor.."

Aha, bir bu eksikti.

Gerçi Weghorst da benzer açıklama yapmıştı gider ayak. Takımın idmanlarının yetersizliğini medya ile paylaşmıştı.

Gelinen noktada Beşiktaş’ta kazan kaynıyor. İçine düşen sudan, yanından geçen buhardan yanacak türden.

Bu ateş kimi yakar bilinmez.

Çebi ve ekibi olağanüstü seçime soğuk. Hatta hiç düşünmüyor.

Koca takımı değiştirecek durum yok.

Son atımlık barut kaldı. Ki, normal olan da bu.

Peki ya olası Güneş-Yalçın değişimi de işe yaramazsa..

Seçim kaçınılmaz olmaz mı?

Şimdiden üç aday var. Seçim kaybetmeye alışık Hasan Arat. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk. Mevcut yönetimden Emre Kocadağ.

(Şerafettin Tilki)