Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Kara Kartal, İngiliz oyuncu, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, takımın deneyimli isimlerinden Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı.

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BEŞİKTAŞ'TA ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN İLE AYRILIK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz orta sahanın sözleşmesi fesih edildi. Oyuncuya 1.5 milyon euro fesih bedeli ödenecek.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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