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Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman

Beşiktaş'ın Almanya'nın efsane ismi Lothar Matthaus'un varisi olarak gösterilen Teoman Gündüz'ü transfer etmek için çalıştığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 15:27
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Beşiktaş'ta Teoman Gündüz iddiası

Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
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İngiltere'nin Daily Mail Gazetesi, Beşiktaş'la ilgili çok çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.

Gazetedeki haberde Premier Lig takımlarından Southampton'ın ilgilendiği Hertha Berlin'in Türk futbolcusu Teoman Gündüz için Beşiktaş'ın devreye girdiği ileri sürüldü.

18 yaşındaki futbolcunun "Tekniği ile Almanya'nın efsane futbol yıldızı Lothar Matthaus'un varisi" yorumu yapılırken, "Türk asıllı oyuncunun piyasası yükseliyor. Southampton ve Beşiktaş Teoman için yarışta" ifadesi kullanıldı.

1.81 boyundaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

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