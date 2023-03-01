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Şenol Güneş: Madem öyle lig iptal edilsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında çok çarpıcı bir ifade kullandı

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:09
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Şenol Güneş: Madem öyle lig iptal edilsin
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında Süper Lig maçlarının tekrar başlamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Güneş, şunları söyledi:

“Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş’ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.
 
Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. taraftara borcumuz var. İyi bir takım yapıp, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak durumundayız. Aksi halde, sıkıntılar devam eder.

Ligden düşme kalktı, aşağıya müdahale ettin. 2 takım düşecek. Peki yukarıya neden etmedin? Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Bir karar alınıyor, bu kararın nedenini açıklayın. Deplasman yasağı da öyle. Kime, niye? Kimin keyfine kalmış? Buna TFF karar verebilir. Sezon başında verilir bu karar. Madem öyle lig iptal edilsin.”

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