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Ahmet Nur Çebi yapacağı bağışı açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Omuz Omuza' kampanyasında bağışta bulundu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:14
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Başkan Çebi'den 80 milyon TL'lik bağış

Ahmet Nur Çebi yapacağı bağışı açıkladı
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'Omuz Omuza' kampanyasında bağışlar yapılmaya devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp olarak 80 Milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Çebi açıklamasında "Deprem bölgesine 6 adet okul yapmayı teklif ediyoruz. Toplam maliyeti 70 milyonu bulacak ve 10 milyonunu yönetim kurulu olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan diğer bağışlardan birkaçı şu şekilde;

PSG - 1 milyon euro

Digiturk - 20 milyon TL

Avrupa Kulüpler Birliği - 500 bin euro

Flo Ayakkabı’dan Mehmet Ziylan 5 Milyon TL bağışladı

Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz Iğdır Spor Kulübü adına 5 Milyon TL bağış yaptı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.

Muşspor Başkanı Nevzat Kaya 2 Milyon TL bağışladı

Fikret Öztürk, Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL bağışladı.

Mehmet Evyap 5 Milyon TL bağışladı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon TL bağışta bulundu.

 

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