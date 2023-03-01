Ahmet Nur Çebi yapacağı bağışı açıkladı

'Omuz Omuza' kampanyasında bağışlar yapılmaya devam ediyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp olarak 80 Milyon TL bağışladıklarını açıkladı.
Çebi açıklamasında "Deprem bölgesine 6 adet okul yapmayı teklif ediyoruz. Toplam maliyeti 70 milyonu bulacak ve 10 milyonunu yönetim kurulu olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.
Yapılan diğer bağışlardan birkaçı şu şekilde;
PSG - 1 milyon euro
Digiturk - 20 milyon TL
Avrupa Kulüpler Birliği - 500 bin euro
Flo Ayakkabı’dan Mehmet Ziylan 5 Milyon TL bağışladı
Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz Iğdır Spor Kulübü adına 5 Milyon TL bağış yaptı.
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.
Muşspor Başkanı Nevzat Kaya 2 Milyon TL bağışladı
Fikret Öztürk, Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL bağışladı.
Mehmet Evyap 5 Milyon TL bağışladı.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon TL bağışta bulundu.