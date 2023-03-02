Çebi'nin kimse duymasın dediği projesi ortaya çıktı. Atatürk'ün o sözleri akıllara geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi eleştirdiğim çok oldu. Övdüğüm de.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Anlattım kendime göre!

Ama bu son adımı her şeyi sildi attı!

Şampiyon olmuş, olmamış benim açımdan bunun çok da önemi kalmadı.

Çünkü öyle bir karar açıkladı ki Ahmet Nur Çebi. 10 şampiyonluğa bedel bu benim gözümde, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu kanıtladı.

Şu sıralarda sosyal medyada çok dolaşan ölümsüz başkan Süleyman Seba’nın “Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu” anlatan sözlerinin teyidi oldu bu; sanıyorum ki Beşiktaşlı olmayanların da gönlünü kazandı.

Depremler hepimizi derinden sarstı. Hemen herkes yardıma koştu, koşmaya çalıştı.

Kampanyalar düzenlendi, para toplandı. Taahhüt eden edene televizyon ekranlarında. Son olarak da spor camiası omuz omuza adı verilen bir kampanya düzenledi.

Yine sözler peş peşe sıralandı. Milyonlar milyonlar. Umarım bu sözlerini tutarlar.

Sonra sıra Ahmet Nur Çebi’ye geldi. “Bakalım kaç para verecek” diye beklerken herkes… Dedi ki Beşiktaş’ın başkanı:

“Deprem bölgesine 6 adet okul yapmayı teklif ediyoruz. Toplam maliyeti 70 milyonu bulacak ve 10 milyonunu yönetim kurulu olarak yapacağız.”

Şaşırdım. Doğru mu duymuştum acaba. Televizyonda görüntüyü geri aldım. Bir daha dinledim, bir daha, bir daha.

Deprem bölgesinde çocuklar için böyle bir projeyi şimdiye kadar hiç duymamıştım. İlkti bu ve buna imza atan da Beşiktaş’tı.

Acaba birden bire söylenmiş bir söz müydü bu?

Değilmiş meğer; bunu da öğrendim.

Başkan Çebi çoktan Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçmiş. Projeyi anlatmış. Adı da “Bırakmam Seni Türkiyem”miş üstelik.

Ama kimseye duyurmamış bunu. Ortaya çıkıp da bangır bangır bağırmamış! “Sağ elin verdiğini sol el görmesin” diyerek reklam peşinde koşmamış. Omuz Omuza kampanyası düzenlenince artık açıklamak zorunda kalmış. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim’le protokol imzalanacakmış ve ardından düğmeye basılacakmış.

Nasıl gurur duydum anlatamam.

“En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır” diyen, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu defalarca kez anlatan, eğitimin önemini vurgulayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübüdür işte bu. Gururlandım.

Şu yazıyı yazarken bile gözlerimden akan iki damla yaşa engel olamadım.

Bir karar aldım.

Bu sezon “Beşiktaş neden şampiyon olamıyor” diye bir daha yazmayacağım, ağzımı açmayacağım.

Çünkü bu 10 şampiylonluğa bedeldir benim içim.

Beşiktaşlılığın, Atatürk’ün tarif ettiği Türk milliyetçiliğinin, vatanseverliğin, insanlığın, adamlığın, tarifidir.

Sen çok yaşa Ahmet Nur Çebi. Bu duyguları bize yaşattığın için.

Helal olsun Beşiktaş. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direği olduğunu yine gösterdin.

Daha ne diyeyim, gönlüm kabarıyor. Bağırmak geliyor içimden:

“Çocuklar inanın inanın çocuklar.

Güzel günler göreceğiz güneşli günler.”