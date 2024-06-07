Beşiktaş'ta tuhaf tuhaf işler. Hasan Arat nereden çıkardı bunu. Gürel Yurttaş yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta tuhaf tuhaf işler. Hasan Arat nereden çıkardı bunu. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel YURTTAŞ yazdı: Beşiktaş'taki tuhaf tuhaf işleri ortaya çıkardı. Nereden çıktı bu

Beşiktaş'ta tuhaf tuhaf işler oluyor.
Hele son yapılan enteresan. Hem de çok enteresan.
Ben bir anlam veremedim. Nedenini de çözemedim.
Bakın kulüpten bugün yapılan açıklamaya:

"Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Allah Allah!
Neden? Nereden çıktı bu? Kimin aklına geldi?

Friedel bir sezon Galatasaray'la oynamış kaleci.

Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham gibi takımlarda da oynadı.

Şimdi 53 yaşında.

Soruyorum:

1 - Friedel'i kim önerdi?

2 - Yıllar önce Galatasaray'da bir sezon kalan ABD'li kaleciyi böyle bir göreve getirmenin anlamı ne?

3 - Beşiktaş'ta Friedel'den bu işleri daha iyi yapabilecek kimse yok mu?

4 - Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba'ya hakaret değil mi bu?

5 - Hadi böyle bir adama ihtiyaç var diyelim. Beşiktaşlılar yok mu ?

6 - Mesela; Metin Tekin, Ali Gültiken, Rıza Çalımbay, Süleyman Oktay, Fikret Demirer gibi isimler bu işi yapamaz mı?

Benim aklım ermiyor.

Şaşırıyorum.

Ve itiraz ediyorum.

Beşiktaşlıları Beşiktaşlılar yönetir.

Hasan Arat'ı bu sözünü hatırlatıyorum.

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