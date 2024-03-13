Beşiktaş'ta yan gelip yatan Rebic'in maaşı dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta yan gelip yatan Rebic'in maaşı dudak uçuklattı
Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen, ancak Süper Lig'de şu ana kadar sadece 3 kez ilk 11'e girebilen Rebic'e verilen ücret dudak uçuklattı.

Beşiktaş'ın yaşadığı hayal kırıklığı sezonunda en büyük hayal kırıklığını da Ante Rebic yarattı.

Ante Rebic, Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de toplam 15 maçta topu topu 398 dakika oyunda kaldı. Bu maçlarda golü olmayan Rebic, adeta antrenman futbolcusu oldu.

Rebic'e ödenen ücret ise dudak uçuklattı.

Ante Rebic, siyah beyazlı kulüple yıllık 2.5 milyon euroya sözleşme imzalamıştı. 280 bin euro da imza parası aldı.

Maç başı parası da 10 bin euro olan Rebic'in gelecek sezon için de sözleşmesi bulunuyor.

Bu da Rebic'in toplam ücretinin 5 milyon euro olduğunu ortaya çıkarıyor.

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