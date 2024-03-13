Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da sakatlık. Abdullah Avcı kara kara düşünüyor

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Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da sakatlık. Abdullah Avcı kara kara düşünüyor
Pazar günü oynanacak derbi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gelen sakatlık haberi canları sıktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Pazar günü saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesi çalışmalarına ara vermeden devam eden bordo-mavililer gelen haberle sarsıldı.

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Trabzonspor’un Belçikalı yıldızı Thomas Meunier karın kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

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Abdullah Avcı’nın en önemli kozlarından biri olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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