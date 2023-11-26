Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların sorumlusu belli oldu

Son 1 ayda 8 futbolcusu sakatlanan Beşiktaş'ta yaşanan bu durumun nedeni ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların sorumlusu belli oldu

Sabah'ın haberine göre, sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan sakatlıkların nedeni ortaya çıktı.

SEBEBİ HIRVAT HOCALAR
Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Hırvat antrenörler Hari Vukas ve Toni Modric'in yaptırdığı ağır idmanlar, sakatlıkların artmasına neden oldu.

DURUM TERSİNE DÖNDÜ
Şenol Güneş döneminde üç günde bir oynanan maçlardan dolayı hafif tempolu idmanlar yapıldığı vurgulanırken, Hari Vukas ve Toni Modric ile bu durumun tersine döndüğü bildirildi.

1 AYDA 8 FUTBOLCU SAKATLANDI
Hırvat antrenörlerin görev aldığı 1 aylık süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Abobuakar ve Umut Meraş kas sakatlıkları yaşadı.

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