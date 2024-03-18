Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 2 yaralı
Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra duramayarak bir apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

aw165296-03.jpgEdinilen bilgiye göre, 34 BND 131 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil giriş katta bulunan evin salon kısmına girdi.

aw165296-01.jpgOlayda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise bina içerisine giren aracı olduğu yerden çıkardı.

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