Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Eğlence ne güzel şey!

Hey, hey, hey..

Allah aşkına bakın, kulüpleri kimler nasıl yönetiyor?

Yönetime talip olanlar neleri kovalıyor?

Beşiktaş seçime gidiyor. Eğlence başlıyor. Nasıl başlamasın!

Camia, medya, taraftar özetle herkes adayları bekliyor.

Gelin, gelin!

Adaylık için ismi geçenlerin, ‘aday olmak için’ şartlarına bakın.

Gülmek, eğlenmek serbest.

Ahmet Nur Çebi: Babası Yaşar Kaptan’dan izin koparırsa tekrar aday olacak.

Hasan Arat: Murat Özyeğin aday olursa, çekilecek.

Murat Özyeğin: Hüsnü Özyeğin yolunu açarsa aday olacak.

Serdar Bilgili: Diğer adaylar çekilirse, seçime tek girme koşulu ile aday olacak.

Yıldırım Demirören: Karşısında Çebi’den başka kim çıkarsa çıksın aday.

Fikret Orman: Camianın önde gelenleri (Rahmi Koç, Levent Erdoğan) gibi isimler özel talepte bulunursa adaylığı açıklayacak.

Tevfik Yamantürk: Çebi aday olmazsa ve siyasetten icazet alırsa aday.

Serdal Adalı: İki kez seçim kaybetmesine rağmen, seçimi garanti görürse üçüncü kez aday.

Emre Kocadağ: Çebi’nin kararını bekliyor. O yoksa, adaylığı var!

Erdal Torunoğulları: Aileden onay almak yetmiyor! Demirören aday olmazsa aday.

Hüsnü Güreli: Bilgili, Demirören, Orman ve Çebi çekilirse aday. En garantici. Ee hesap, kitap uzmanı.

Mesut Urgancılar: Derdi bambaşka. Adaylık için 250 kongre üyesinin imzasını bulursa aday.

Fuat Çimen: Seçim kaybeden son başkan adayı yeniden aday değil. Ama destek vereceği adayı Arat olarak açıkladı.

Hürser Tekinoktay: Reklamlar için yine aday ama bir türlü 250 imza desteği bulamıyor.

Aydoğan Cevahir: Her yerde aday olduğunu söylüyor. Adaylığı sözde kalıyor.

Sinan Vardar: Aday değil ama her adayın listesinde yer alabilme adına aday olduğunu söylettiriyor.

Böyle uzayıp gidiyor.

İlk okulda falan sınıf başkanlık seçiminde böyle olabilir mi?

Hayır..

Amatör kulüp yönetiminde..

Ya da ne bileyim işte.

Herhangi bir sıradan dernekte..

Sanmıyorum..

İşte sevgili dostlar. Güzel insanlar.

Koca çınar Beşiktaş’ın getirildiği son nokta.

Her gelen başkan arkasına teneke bağlanıp gönderilirse sonuç böyle olur.

Madem öyle işte böyle..

Tribünler elbette olumlu olumsuz tepkisini ortaya koyacak. Mesaj verecek.

Amma yönetimleri getirip, götürmek kongrenin işi.

Yaksa olay farklı boyutlara gider.

Bu konuda Fenerbahçe ‘on’ numara.

On yıl şampiyonluk yok. Tepki çok. Tribünde tezahürat ile kalıyor.

Beşiktaş ile başladık ordan bitirelim.

‘14 sene oldu senin süren doldu

Yeter artık Seba, haydi istifa’

Rahmetli Onursal başkanın son dönemi böyle geçti.

Alay bile edildi. ‘Ahmet Dursun, Seba gitsin’ diye..

Ardından sıra Bilgili’ye geldi. Küfür, hakaret. Daha da ileri gidilip protokolde kız çocuğuna neler, neler deme küstahlığı gösterildi. Terkedip gitti.

Demirören de farklı değil. ‘Yeter Yıldırım Demirören’ diye başladı. Transferler sonrası ‘U’ dönüşü. ‘ Yetmez Yıldırım Demirören’ oldu.

Yetti gayri, ceketi alıp çıktı.

Orman’a hesap sorma şekli değil iftiralar atıldı.. ‘Fikret Orman paralar nerde’ diye kırılıp döküldü.

Çebi için, ‘Yeter artık Ahmet, Beşiktaş’ı terket’ göndermeleri. Sosyal medyadan ağza alınmayacak paylaşımlar.

Tepkilere boyun eğdi. Dik duramadı.

Şimdi bu yaratılan canavar yeni başkanı bekliyor.

Öyle Van canavarı, enflasyon canavarı gibi değil.

Siz biz olun, adaylığı aklınızdan dahi geçirmeyin!

Ya da; diğerlerinin yaptığını yapıp kaçak güreşin.

Bayrağı daha da ileri taşıyın. Merkel aday olursa ise adayım deyin mesela.

Vargas yönetime girerse adayım da olabilir.

Hiç olmadı eski İspanyol kaleci Andoni Zubizarreta varsa ben de adayım diye fiyaka atın.

Meydan boş.

Vur patlasın, çal oynasın.

Eğlencemizi kıskananlar çatlasın..

Ohhh sefam olsun!

Etraf başkan adayları ile dolsun..

(Şerafettin Tilki)