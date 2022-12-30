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Bursa'ya Kartal pençesi! Beşiktaş'tan 40 sayı fark yedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Beşiktaş, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 104-64 yendi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 19:42
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Beşiktaş'tan 40 sayı fark: Bursa'ya kötü sürpriz

Bursa'ya Kartal pençesi! Beşiktaş'tan 40 sayı fark yedi
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Beşiktaş, ligde üst üste 3, toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmada yabancı oyuncusu olmadan mücadele eden Bursa temsilcisi ise üst üste 4, toplamda ise 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Ziya Özorhon, Eyyüp Ayhan, Barış Turgut
Beşiktaş: Evans 16, Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 13, Reimer 17, Billings 24, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 7, Kübra İmren Sevindik 8, Draşkiçeviç 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, İnci Güçlü 8
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 10, Gonca Karataş 6, Özge Kavurmacıoğlu 15, İlsu Darıcıoğlu 7, Ferda Yıldız 23, Sümeyye Nur Acar, Tuğçe Turus, Deniznur Çakır, Ayşegül Erdoğan, Ercin Öztürk 3
1. Periyot: 25-19
Devre: 56-36
3. Periyot: 83-47

 

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