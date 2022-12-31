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Beşiktaş yönetiminde derin çatlak

Basketbol takımının başantrenörü Ahmet Kandemir'le yollar ayrıldı. Bu karardan sonra halen yönetimde bulunan eski basketbol sorumlusu Umut Şenol'un paylaşımı şaşkınlık yarattı

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:52
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Bir yöneticinin gönderdiğini öbür yönetici öve öve göklere çıkardı

Beşiktaş yönetiminde derin çatlak
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Beşiktaş'ta yaşanan tuhaflıklara bir yenisi daha eklendi.
Basketbol takımının başantrenörü Ahmet Kandemir, geçen hafta görevinden ayrılmak istedi.
Ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin buna engel olduğu ve devam etmesini istediği bildirildi.
Ama bir hafta sonra bu kez Beşiktaş Kulübü Kandemir'i görevden aldı. Açıklamada şöyle denildi:

"2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp Kandemir'in yerine ise Polonyalı koç Igor Milicic'in getirildiğini duyurdu.

Bu olaydan sonra yönetimdeki derin çatlağı ortaya çıkaran gelişme yaşandı.

Beşiktaş yönetiminde şu anda basketbol sorumlusu olarak Tahir Güneş görev yapıyor. Tahir Güneş'ten önce halen birlikte yönetim kurulunda bulunduğu Umut Şenol basketbol sorumlusuydu.

Ahmet Kandemir'in görevden alınmasının ardından Umut Şenol, Ahmet Kandemir'le birlikte fotoğrafını koyduğu paylaşamında şu ifadeleri kullandı:

- Hocamızda 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında birlikte çalıştık.
- NBA'ye oyuncu gönderdik.
- Onlarca FIBA/BAT dosyası kapattık.
- Denk bütçe ile ilgi 4. bitirdik.
- Tarihte kar ettiğimiz ilk sezonda FIBA CL'de gruptan çıktık. Ligde play off'u son anda kaçırdık. 
Emeklerine teşekkürler.



Şenol, yönetim kurulunda birlikte çalıştığı Tahir Güneş'in kararını böylece eleştirmiş ve yanlış yönettiğini ima etmiş oldu.

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