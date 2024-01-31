Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması. Tüm planlar alt üst oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar'ın, Afrika Kupası dönüşü takıma katılması bekleniyordu.

Teknik direktör Fernado Santos'un isteğiyle affedilecek olan Kamerunlu yıldızın pazar günkü Trabzonspor maçında oynaması planlanmıştı.

Ancak bu düşünce rafa kalktı.

Siyah-Beyazlı kulüp; Kamerun Milli Takımı'nın, Nijerya'ya 2-0 yenildiği maçın son 13 dakikasında süre alan Aboubakar'ın sakatlığının beklenenden kötü olduğunu açıkladı.

"Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."