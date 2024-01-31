Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı

Süper Lig maçlarında takımların gol beklentileri ve buna karşılık olarak ağlara yolladıkları gol sayısı kıyaslandığında Fenerbahçe, Galatasaray’a 13 gollük fark attı.

Sarı-lacivertlilerin ile sarı-kırmızılıların Süper Lig’de geride kalan haftalardaki maç başına gol beklentisi 2.13 oldu.

Aynı gol beklentisi oranlarına sahipken, Süper Lig’de Fenerbahçe 61, Galatasaray ise 48 gol atabildi. Fenerbahçeli oyuncular, bitiricilik sorunu olmadığını en yakın rakibini 13 golle geçerek gösterdi.