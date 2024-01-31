Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe ile Galatasray'ın gol beklentileri aynı olurken sarı-lacivertliler ezeli rakibinden 13 gol fazla attı.

Süper Lig maçlarında takımların gol beklentileri ve buna karşılık olarak ağlara yolladıkları gol sayısı kıyaslandığında Fenerbahçe, Galatasaray’a 13 gollük fark attı.

Sarı-lacivertlilerin ile sarı-kırmızılıların Süper Lig’de geride kalan haftalardaki maç başına gol beklentisi 2.13 oldu.

Aynı gol beklentisi oranlarına sahipken, Süper Lig’de Fenerbahçe 61, Galatasaray ise 48 gol atabildi. Fenerbahçeli oyuncular, bitiricilik sorunu olmadığını en yakın rakibini 13 golle geçerek gösterdi.

İlgili Haberler
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'a büyük vefasızlık. Yapılanları Recep Çınar ortaya çıkardı
Soner Sarıkabadayı Ankaragücü'nde! Ünlü şarkıcının yaptığı yorum gündem oldu
Soner Sarıkabadayı Ankaragücü'nde! Ünlü şarkıcının yaptığı yorum gündem oldu
Trabzon'un içindeki Fenerbahçeliyi açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması. Tüm planlar alt üst oldu
Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı hareket olay oldu. Sosyal medya ikiye bölündü
Batuhan Karadeniz için hapis istemi. Fenomen eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'nu darp etmişti
Son Haberler
Canan Hoca peynirin yararlarını açıkladı Sağlık
Canan Hoca peynirin yararlarını açıkladı
Eski hakime istenen ceza belli oldu! FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaydı… Gündem
Eski hakime istenen ceza belli oldu! FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaydı…
Böbrek taşları kadınlarda neden arttı Sağlık
Böbrek taşları kadınlarda neden arttı
Kızartma yağı tekrar kullanılır mı? Gıda mühendisi uyardı... Sağlık
Kızartma yağı tekrar kullanılır mı? Gıda mühendisi uyardı...
Koltuk altı kararması nasıl geçer Sağlık
Koltuk altı kararması nasıl geçer
Kilise saldırganlarının fotoğrafları yayınlandı Gündem
Kilise saldırganlarının fotoğrafları yayınlandı