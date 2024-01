Beşiktaş'taki suçluyu Ali Tandoğan ortaya çıkardı. Yeniçağ'a özel açıklamalar

Beşiktaş bu sene çok zor bir sezon geçiriyor. Ligde çok kötü bir grafik çiziyor, üst üste alınan yenilgiler zirveden uzaklaştırdı siyah beyazlı ekibi neler söyleyeceksin… Beşiktaş’ın gidişatı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Daha önce de yaptığım röportajlarda belirttiğim gibi Aslında bakıldığında sezon başı Şenol Güneş’le başlayan bir süreç, bu süreç içerisinde aslında çok kötüye giden bir dönem yaşanmadı sadece 1-2 maçla yaşanılan bu sıkıntıyı sonrasında içerdeki yapı, taraftar baskısı beklentilerin ve transferlerin memnun etmeyişi bu anlamda sıkıntı verici olduğunu söyleyebilirim. Ardından peş peşe gelen hoca değişiklikleri, kadrodaki oyuncuların kadro dışı kalması bazı oyuncuların içerdeki gruplaşmadan kaynaklı sıkıntılar ister istemez Beşiktaş’a büyük zarar verdi diyebiliriz. Sahadaki performanslara bakacak olursak da zaman zaman iç saha maçlarında her ne kadar etkili görünse de dış saha maçlarından kaybedilen puanlar Beşiktaş’a oyuncu grubunda güven kaybına sebebiyet vermiş oldu. Sonrasında değişen bir yönetim bu süreç içerisinde yönetim değişmeden değişen 3-4 hoca, kısa süreli gelgitler Beşiktaş’ı ister istemez bugüne kadar görmediğimiz bir kaosun içine sürüklediğini söyleyebiliriz. Ben 4 seneye yakın Beşiktaş’ta oynadım bu memnun edici bir durum değil. Hiçbirimiz Beşiktaş’ı bu şekilde görmek istemezdik yarışın içinde olmasını temenni ederdim ama bu tip sıkıntılar futbolda ne kadar büyük takım olursanız olun sizi bu noktalara getiriyor.

Şenol Güneş 6 Ekim’e kadar takımın başındaydı daha sonra geçici bir süre Burak Yılmaz getirildi. Son olarak Rıza Çalımbay getirildi. Onlar da yaklaşık birer ay kadar takımı çalıştırdılar ve şu anda Fernando Santos dönemiyle Beşiktaş yeni bir sayfa açtı. Fernando Santos dönemiyle birlikte gelecek sezon için elbette hazırlık yapıyor ama bu sezonu Beşiktaş nasıl tamamlar sizce?



Umut vadeden bir durum yok yani bir önceki hafta hoca geldikten sonra 2 iç saha galibiyeti vardı. Buradaki belli oyuncuların performansları bir tık öne çıkınca ister istemez zaten Beşiktaş'a yakışır olan galibiyeti aldı ama tabii umut vaat etmeyen bazı noktalar da vardı. Savunma hattında çok fazla sıkıntıları var Beşiktaş'ın orta sahada sakatlıklar yaşandı, eksik kalındı. Bu anlamda burayı tamamlayacak olan oyuncu yapısı ister istemez çok kalabalık bir orta saha yapısı yok hücum bölgesinde çok fazla Cenk'ten beklenen alınmıyor hala ısrar ediliyor. Ben tabii ki Beşiktaş taraftarı çok memnun olmasa da Muleka'nın Cenk'ten daha diri ve daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ondaki kayıp şu anda sabit bir durum yok bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor, bir maç kanat oynatılıyor. Farklı farklı bölgelerde oynatıldığı için ister istemez onun da kendine olan özgüvenini kaybettiğini düşünüyorum. Ama Cenk'e bırakırsak evet Cenk golcü bir oyuncu ama bence ne yaparsanız yapın bu dakikadan sonra Cenk'in daha fazlasını alamazsınız gibi geliyor bana. Birazcık da bu kanattaki oynayan oyuncuların yetersizliği tam olarak bir Fenerbahçe 'de bir Galatasaray 'daki gibi bir oyuncu yapısı yok yani açıkça söylemek gerekirse orta sahadan ve defanstan da bu sağlamlığı ve güçlülüğü alamadıktan sonra siz ne yaparsanız yapın başarı zaten gelmez.

Transfer noktasında da aslında istikrar gerektiğini söylüyorsunuz. Biz de bu konuda hemfikiriz Beşiktaş’ta elbette transfer döneminde gerekli yerlerde takviyeler yapılacaktır. Peki bu takviyeler yeterli olur mu? Şimdi teknik direktör değişikliğinden sonra eksik noktalara da futbolcu transferinden sonra Beşiktaş için biraz daha hareketli bir dönem başlar diyebilir miyiz? Ve Beşiktaş’ın bundan sonraki hedefi ne olmalı Türkiye kupasına mı odaklanmalı?

Zaten üst sıraları zorlama şansı, ikincilik veya liderlik şansı bir mucizeye bağlı. Üst üste 15 maç alacaksınız ki belki bir mucize ki Galatasaray’da Fenerbahçe’de kolay kolay maç kaybetmiyor. Bir tek yarışabildiği 3-4 tane takım var Beşiktaş’ın biri Antalyaspor biri Adana

Demirspor biri Çaykur Rizespor diğeri Trabzonspor şu an üçüncülüğü Trabzonspor almış durumda. Beşiktaş’ta eğer ki ilk ikiye giremiyorsa en kötü 3. olması lazım ne olursa olsun. Gidişat iyi değil açıkçası. Hocanın da hep konuşuyoruz insanlar ben şimdi 8 senedir teknik direktörlük yapıyorum. Bazen böyle yarım dönemler gittiğimiz de oldu bir takıma, bazılarında çok başarılı olduk. Bazılarında kadromuz bazen iyi bile olsa açıkça söylemek gerekirse, bunu da yaşadım oyuncu grubu kendi içinde olumsuzluğa girdiği anda siz ne yaparsanız yapın bir türlü toparlayamıyorsunuz. En basitinden şöyle söyleyeyim belki Süper Lig’den bahsetmeyeceğim ama TFB liginde Manisa gibi şampiyonluğu oynayan bir takım üç tane şampiyon olmuş hoca getirdi bir türlü toparlayamadı. Bunun gibi düşünün yani

Beşiktaş’a da gelen hoca kariyerli ama ben şöyle düşünüyorum asla bu seneyi, tabii ki gidişat önemli ama bu seneyle alakalı çok büyük bir düşünce yapılarının olduğunu sanmıyorum asıl olay seneye hazırlığın oluşması. Ama bu süreç içerisinde de her ne kadar geri planda kalsa da en kötü üçüncülüğü alması gerekiyor diye düşünüyorum ben Beşiktaş’ın.

Manisaspor'a değinmişken bende Bursaspor’la ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şu anda Anadolu kulüplerine elbette ligimizin ihtiyacı var; Eskişehirspor, Bursaspor, bu takımlar her futbol severin ligde görmek istediği takımlardır ama Bursaspor üstelik bir de şampiyonluk yaşamış bir Anadolu kulübü şu anda ikinci ligde de sıkıntılı günler geçirdiğini biliyoruz. Bununla ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum.

Biliyorsunuzdur ben 2 buçuk sene Bursaspor’da oynadım şampiyonluk yaşadık, lig üçüncülüğü yaşadık. Samimi olmak gerekirse bazı insanları zan altında bırakmak istemem ama gerçekleri söylemek gerekirse, Bursaspor el birliğiyle yendi diyebilirim. Buraya daha önceki tüm yönetimleri dahil etmiyorum ama buradaki menajer yapısı, gereksiz futbolcu transferleri, işi bilmez başkanların gelişi işi bilmez dediğim onların kişilik ve karakterlerine söylediğim bir şey yok ama bir futbol adamı futbolun a’sını z’sini bilmek zorunda. Siz sanayici adam iş adamını işin başına getirirseniz futboldan anlamadığı için bir şehre mutluluk getirmeye çalışan ama getiremediğiniz zaman bütün paranızı böyle yerler ve giderler.

Bursaspor’un 2 milyara yakın borcu var. Bu takımın kurtulma şansı yok ki!

Hatta kulüp kapatılma noktasına geldi

Yeni bir Bursaspor kurulması lazım.O kulübün başka şansı yok.

Bizim dönemimizde çok iyi hatırlıyorum inanın bir toplantı olmuştu. Şampiyonluk yolunda ilerliyorduk. Sezon başı alacaklarımız daha almamıştık ve bütün alacaklarımız duruyordu. Bize ‘’transfer mi yapalım, yoksa paralarınızı mı ödeyelim’’ dediler biz de ‘’tabii ki 1-2 transfer gelebilir ama biz de bizi mutlu edin biz de size istdiğiniz başarıyı getirelim’’ dedik. Çünkü siz transfer yapacaksınız onlar paralarını alacak biz ise istediğimiz paraları alamayacağız’’ dedik .Bu arada ligde de 3. Sıradaydık. Sonrasında çok fazla transfer yapılmadı ve biz sezon sonu şampiyonluğu Bursa’ya getirdik.

Burada karşılıklı fedakarlıkta söz konusu

Yani hayatımız boyunca hep biz fedakarlık yaptık. Ben Beşiktaş tan ayrılırken bile çok ciddi bir rakam bırakarak ayrıldım. Şimdiye kadar hiçbir futbolcu kolay kolay Beşiktaş’tan para bırakarak ayrılmamıştır. Ben ayrılırken paralarımı hibe ederek ayrıldım.

Teknik direktörkük kariyerinize dönersek. Altay, Tuzlaspor ve Şanlıurfa gibi takımlarda çalıştınız. Bundan sonraki hedefleriniz nedir?

Şimdi açıkçası ben kendi sağlığımdan dolayı teknik adamlıktan biraz uzaklaşmak istedim. Şimdi her önünüze gelen kulüp ya da size ihtiyacı olan kulüple anlaştığınızda mutlu olamadığımı hissettim. Çünkü ben hedefleri olan ve açıkça söylemek gerekirse bu hedefler içerisinde gerekli oyunculara önem veren tabii ki tecrübeli oyuncularla harmanlayıp biraya getirmek isteyen bir teknik adamım. 8 yılda çalıştırdığım takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe’ ye Trabzonspor ve yurt dışına transfer yapmış oyuncu grupları var. Hedeflerim var. Pro lisansım var. Altın bileziğim var. Bugüne kadar yaşamış olduğum zorluklara rağmen iyi noktalarım var. ŞanlıUrfaspor’ da 3 sene çalıştım. İnanın bana Urfasporda play off oynadığımız zaman tesislerde oyuncu grubumuza yemek çıkaramıyorduk. Bu çocuklar pilavla idman yapıyorlardı. Çift idman yapıyorduk sezon sonu play off oynadık. Play off ta elendiğimiz takımda Süper Lig’de oynayan Karagümrük.

Benimde hedeflerim var ama biliyorsunuz az çok futbol ortamını siz de biliyorsunuz. Teknik direktör olmanız, elinizde pro lisansınızın olması ve yaptıklarınızın çok önemi yok açıkçası. Çünkü insanlar bunu takip etmiyor. Sizin belli bir kaliteniz var. Sırf para kazanmak için takım çalıştırılmaz. Ben seçiciyim. Atıyorum Süper ligde ki bir teknik adamı 3 kuruşa çalıştırabilir misiniz? Hayır! Çünkü her teknik adamın bir ederi vardır. kimse o ederin altına gelmez. O zaman kimse para almasın hocalık yapsın.

Bir de işin içine başka insanlarında girmesi, hocaların getirilip götürülmesi, onların o mevkiye nasıl geldiğini az çok duyuyoruz. Futbol ailesi büyük görünse de çok küçük bir camia. Biz her zaman hazırız, ekibimiz hazır, bir şans geldiğinde istek ve arzumuzla olaya girmek istiyoruz.