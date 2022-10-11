Adem Ljajic uzun zaman sonra sahada

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti kararıyla Siyah-Beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, sezon başında sözleşmesinin sona ermesi ile Fatih Karagümrük'e imza attı. Uzun zamandır Beşiktaş antrenmanlarına katılamayan Adem Ljajic, Karagümrük ile ilk idmanına çıktı.

KARAGÜMRÜK İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fatih Karagümrük, Adem Lajijc ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Adem Ljajic takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı." ifadeleri yer aldı.

1 YIL SONRA İDMANDA

Adem Ljajic, 16 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldı. Takımla beraber çalışmalara katılmasına izin verilmeyen Sırp futbolcu, 1 yılı aşkın bir süre boyunca antrenman yapamadı. Ljajic, bugün Karagümrük forması ile takımla ilk idmanına çıktı.

KARİYERİ

Kariyerine Partizan'da başlayan ve Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi İtalyan kulüplerin formasını giyen Adem Ljajic, ilk olarak Ağustos 2018'de Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Bir sezon sonra Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Sırp on numaranın performansında büyük bir düşüş görüldü. Siyah-Beyazlı forma ile toplam 85 karşılaşmada görev alan Ljajic, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 26 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.