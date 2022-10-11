11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adem Ljajic uzun zaman sonra sahada

Beşiktaş'tan ayrılıp Karagümrük'e transfer olan Adem Ljajic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:26
Takip Et

Beşiktaş'tan ayrılıp Karagümrük'e imza atan Adem Ljajic takımla ilk antrenmana çıktı

Adem Ljajic uzun zaman sonra sahada
+
Aa
-

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti kararıyla Siyah-Beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, sezon başında sözleşmesinin sona ermesi ile Fatih Karagümrük'e imza attı. Uzun zamandır Beşiktaş antrenmanlarına katılamayan Adem Ljajic, Karagümrük ile ilk idmanına çıktı.

KARAGÜMRÜK İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fatih Karagümrük, Adem Lajijc ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Adem Ljajic takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı." ifadeleri yer aldı.

1 YIL SONRA İDMANDA

Adem Ljajic, 16 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldı. Takımla beraber çalışmalara katılmasına izin verilmeyen Sırp futbolcu, 1 yılı aşkın bir süre boyunca antrenman yapamadı. Ljajic, bugün Karagümrük forması ile takımla ilk idmanına çıktı.

KARİYERİ

Kariyerine Partizan'da başlayan ve Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi İtalyan kulüplerin formasını giyen Adem Ljajic, ilk olarak Ağustos 2018'de Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Bir sezon sonra Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Sırp on numaranın performansında büyük bir düşüş görüldü. Siyah-Beyazlı forma ile toplam 85 karşılaşmada görev alan Ljajic, 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 26 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
4
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
7
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Diyanet 'Camiye gerek yok' dedi
﻿Diyanet 'Camiye gerek yok' dedi
﻿Diyanet 'Camiye gerek yok' dedi
﻿İBB yurduna Cüneyt Arkın ismi verildi
﻿İBB yurduna Cüneyt Arkın ismi verildi
﻿İBB yurduna Cüneyt Arkın ismi verildi
﻿İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  
﻿İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  
﻿İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı tutuklandı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.