Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı

RAMS Başakşehir siyah-beyazlılardan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Umut Meraş'ı gündemine aldı.

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta takımdan ayrılma talebini başkan Ahmet Nur Çebi'ye ileten Umut Meraş'a sürpriz bir talip çıktı.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU
Akşam’ın haberine göre, Beşiktaş’tan ayrılmaya karar veren Umut Meraş’a bir diğer İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir talip oldu.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Umut Meraş İstanbul’da yaşamak istemesi sebebiyle RAMS Başakşehir’in teklifine sıcak bakıyor.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Umut Meraş bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

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