Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak

Sezon başlasa da stat sponsorluğunu bulamayan Beşiktaş, bu konuda mutlu sona ulaşmayı yakın zamanda hedefliyor. Öte yandan Siyah Beyazlılar'ın kasasına gireceği para belli oldu.

Beşiktaş'tan dev sponsorluk anlaşması. Siyah Beyazlılar'ın kasası dolacak

Süper Lig devi Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğuna sonunda kavuşuyor.

Liglerin başlamasına rağmen henüz stat sponsorluğu bulunmayan siyah-beyazlılar bu konuya son noktayı koyuyor.

Anlaşma sağlanan şirketin adı henüz bilinmese de yıllık 7.5 milyon euro'dan el sıkışıldığı ifade edildi. Sözleşmenin kısa süre içinde resmiyete döküleceği ifade edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi katıldığı canlı yayında, "Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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