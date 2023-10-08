Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetimi, Aralık ayına kadar takımı kimin çalıştırmasına yönelik ismi kararlaştırdı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adam çözümünü belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; Yönetim, Aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;

-Galatasaray (Deplasman)
-Bodo-Glimt (İç saha)
-Gaziantep FK (İç saha)
-Antalyaspor (Deplasman)
-Bodo-Glimt (Deplasman)
-Başakşehir (İç saha)
-Samsunspor (Deplasman)
-Club Brugge (İç saha)
-Ankaragücü (İç saha)

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