Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adam çözümünü belirledi.
beIN Sports'un haberine göre; Yönetim, Aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.
Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;
-Galatasaray (Deplasman)
-Bodo-Glimt (İç saha)
-Gaziantep FK (İç saha)
-Antalyaspor (Deplasman)
-Bodo-Glimt (Deplasman)
-Başakşehir (İç saha)
-Samsunspor (Deplasman)
-Club Brugge (İç saha)
-Ankaragücü (İç saha)