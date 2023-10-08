Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik adam çözümünü belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; Yönetim, Aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;

-Galatasaray (Deplasman)

-Bodo-Glimt (İç saha)

-Gaziantep FK (İç saha)

-Antalyaspor (Deplasman)

-Bodo-Glimt (Deplasman)

-Başakşehir (İç saha)

-Samsunspor (Deplasman)

-Club Brugge (İç saha)

-Ankaragücü (İç saha)