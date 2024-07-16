Beşiktaş'tan flaş Semih Kılıçsoy kararı. Resmen açıklandı

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Beşiktaş'tan flaş Semih Kılıçsoy kararı. Resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü yeni sezonda 9 numaralı formayı Semih Kılıçsoy'un giyeceğini yayınlanan özel bir video ile duyurdu.

Beşiktaş, Cenk Tosun’un ayrılığının ardından 9 numaralı formanın yeni sahibini belirledi. Siyah-beyazlı kulüp, genç yetenek Semih Kılıçsoy’un 9 numarayı giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye’nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9.” ifadelerine yer verildi.

Semih Kılıçsoy geçen sezon 90 numaralı formayı giyiyordu. 9 numaranın sahibi Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'a aitti.

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