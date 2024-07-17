Deniz Zeyrek'ten ortalığı karıştıracak iddia: "Çay piyasasını Erdoğan’ın otobüsten attığı çayların sahibi belirliyor"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Zeyrek'ten ortalığı karıştıracak iddia: "Çay piyasasını Erdoğan’ın otobüsten attığı çayların sahibi belirliyor"

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, SZC TV'de yaptığı canlı yayında dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Zeyrek, bir Rize vatandaşının kendisine ilettiği bilgilere dayanarak, "Erdoğan'ın otobüsten attığı çay paketlerinin sahibinin bölgedeki çay ticaretini kontrol ettiğini ve bu kişinin köylüler ve akrabalar arasından seçildiğini" öne sürdü.

SZC TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, programda flaş bir iddiada bulundu. Zeyrek, “Rize’den bir vatandaş aradı. ‘Buradaki çay piyasasını Erdoğan’ın otobüsten attığı çayların sahibi belirliyor. Aynı köylüler, akrabalar. O ne isterse o oluyor’ diyor.” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Marmaris’te yurttaşların üzerine çay fırlattı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Yangın alanlarını havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Marmaris’e geçmişti.

Erdoğan’ın burada kendisini dinleyenlere otobüsün üzerinden “çay atması” büyük tepki ile karşılandı. Erdoğan''ın çay fırlatması ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video ise çok konuşuldu. Videoda bir vatandaş, yoldan geçenlere, "Mutlu musunuz?" diye sorup üzerlerine çay paketi attı.

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